Dos adultos mayores quedan atrapados en incendio y fallecen en su casa en Recoleta

De acuerdo a antecedentes preliminares, las víctimas tenían 70 y 80 años y padecían alzheimer.

Un fatal incendio ocurrió durante la noche de este sábado en la comuna de Recoleta, donde dos adultos mayores fallecieron.

De acuerdo a los primeros antecedentes que se dieron a conocer, las víctimas eran residentes del domicilio y tenían 70 y 80 años, quienes quedaron atrapados en el hogar.

Además, vecinos indicaron que ambos fallecidos padecían alzheimer y que, al momento del siniestro, no estaban en compañía de terceros.





En total, tres casas terminaron afectadas por incendio

El teniente de Carabineros Daniel Pizarro, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte, añadió que además del inmueble destruido, otros dos domicilios colindantes se vieron afectados, pero con daños menores.

Ahora, las diligencias investigativas determinarán las circunstancias en que comenzó el fatal siniestro.