Víctima de secuestro con robo en La Serena rompe el silencio: “Amenazaban con ir a mi casa y hacerle daño a mi familia”

Los hechos ocurrieron en mayo de este año, cuando los delincuentes utilizaron una aplicación de transporte y la obligaron a retirar dinero en cajeros automáticos.

Este domingo, una mujer víctima de robo y secuestro en La Serena, relató lo que sucedió el pasado 30 de mayo, cuando delincuentes le quitaron más de un millón de pesos.

Los hechos ocurrieron mientras la mujer trabajaba en una aplicación de transporte, instancia donde dos pasajeros la amenazaron de muerte y la llevaron a distintos cajeros automáticos para sacar dinero.

Habla víctima de secuestro con robo en La Serena

En conversación con El Día, la víctima expuso que se trataba de un viaje normal, hasta que los delincuentes le pidieron cambiar de ruta a mitad de camino, a lo que ella se negó.

En ese momento, comenzaron a amenazarla: “Se lanzaron sobre el volante y me quitaron el teléfono y las llaves del auto. Después comenzaron a revisar el vehículo y se llevaron todas las especies de valor que encontraron, además de mis joyas”.

En su billetera estaban las cédulas de identidad de sus hijos y en su licencia de conducir aparecía la dirección de su casa, información que los delincuentes usaron como método extorsivo.

Sin embargo, la víctima no contaba con mayores sumas de dinero, lo que provocó que los delincuentes se tornaran más agresivos y comenzaran a revisar las aplicaciones bancarias en el teléfono.





La mujer tenía una cuenta con más de 1 millón de pesos: “Se pusieron mucho más violentos. Me acusaban de haberles mentido y amenazaban con ir a mi casa y hacerle daño a mi familia “.

Los antisociales solo pudieron sacar $200.000 en un cajero y así la secuestraron hasta que pudiesen sacar todo lo que había en la cuenta, tras pasar por múltiples cajeros automáticos.

Acto seguido, los delincuentes la dejaron con su vehículo en la misma zona donde comenzó el viaje, y así comenzó la investigación de Carabineros, quienes avanzaron rápidamente gracias a la misma víctima.

“En el banco yo me di cuenta que a la persona que transfirieron el dinero era uno de ellos mismos. Se transfirieron la plata ellos mismos y ahí pudimos obtener los datos de uno y después al otro fue por verificación de rostros”, expuso la mujer.

Esta es la primera vez en tres años que sufre algo así trabajando en apps de transporte y, a pesar del impacto, tuvo que volver a retomar sus labores rápidamente.

“Lamentablemente, tuve que volver a trabajar al par de días de recuperarme un poco de lo que había pasado, porque es mi entrada principal de ingreso”, expuso.

Actualmente, los dos delincuentes están en prisión preventiva durante los 55 días que se establecieron para la investigación cuyas diligencias están a cargo del OS9 de Carabineros.