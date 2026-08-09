Uno alcanzó los 184 km/h: Ocho detenidos por conducción temeraria en Costanera Norte

Videos de las cámaras de seguridad muestran la persecución policial que se originó debido a la acción de estos conductores.

Este sábado, Carabineros efectuó la detención de 8 personas por el delito de conducción temeraria en la comuna de Vitacura.

Los hechos ocurrieron en la Costanera Norte a la altura del kilómetro 7,5 y uno de los detenidos manejaba además bajo los efectos del alcohol.

Se trata de un procedimiento de control y fiscalización a cargo de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros.

Al respecto, el mayor Nicolás Silva Sepúlveda, comisario de la 32.ª comisaría del tránsito, señaló: “Se logró la detención de 8 conductores, quienes lo hacían sobre los 160 km/h“.

En esa misma línea, agregó: “La máxima velocidad registrada fue de 184 km/h y un conductor lo hacía bajo los efectos del alcohol”.

Finalmente, los detenidos fueron puestos a disposición de fiscalía y pasarán este domingo a control de detención.