“Sin fachadas”: En qué consiste la plataforma que ya suma más de 200 denuncias anónimas
Su objetivo es facilitar la detección de actividades comerciales irregulares, canalizando las denuncias hacia los organismos competentes para su análisis y fiscalización.
Sin Fachadas es un nuevo canal de denuncias para la recopilación de información ciudadana sobre posibles negocios fachadas.
Su objetivo es facilitar la detección de actividades comerciales irregulares, canalizando las denuncias hacia los organismos competentes para su análisis y fiscalización.
No constituye una denuncia penal, sino un mecanismo de apoyo a la transparencia económica del país, impulsado por la CNC (Cámara Nacional de Comercio) como intermediario hacia el SII.
¿Cómo funciona Sin Fachadas?
A través de su página web, se indica que los usuarios pueden reportar actividades sospechosas de forma segura, confidencial y simple.
De hecho, se puede denunciar como persona o como municipalidad, donde la información es protegida, con respaldo del SII y cobertura a nivel nacional.
Denuncia en 3 pasos
- Seleccionar el tipo: Elige si denuncias como persona natural o como representante de una municipalidad.
- Completa el formulario: Ingresa los datos del negocio sospechoso y describe la situación con el mayor detalle posible.
- Envía tu denuncia: Tu información será recibida de forma segura y confidencial por los organismos competentes.