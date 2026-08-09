“Sin fachadas”: En qué consiste la plataforma que ya suma más de 200 denuncias anónimas

Su objetivo es facilitar la detección de actividades comerciales irregulares, canalizando las denuncias hacia los organismos competentes para su análisis y fiscalización.

Sin Fachadas es un nuevo canal de denuncias para la recopilación de información ciudadana sobre posibles negocios fachadas.

Su objetivo es facilitar la detección de actividades comerciales irregulares, canalizando las denuncias hacia los organismos competentes para su análisis y fiscalización.

No constituye una denuncia penal, sino un mecanismo de apoyo a la transparencia económica del país, impulsado por la CNC (Cámara Nacional de Comercio) como intermediario hacia el SII.





¿Cómo funciona Sin Fachadas?

A través de su página web, se indica que los usuarios pueden reportar actividades sospechosas de forma segura, confidencial y simple.

De hecho, se puede denunciar como persona o como municipalidad, donde la información es protegida, con respaldo del SII y cobertura a nivel nacional.

Denuncia en 3 pasos