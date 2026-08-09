Formalizan a acusado de secuestrar a expareja en el Biobío: La habría rapado, violado y golpeado con martillo

Según se indicó, el imputado mantuvo a la víctima cautiva por más de dos semanas, periodo en el que la sometió a agresiones físicas, psicológicas y sexuales mediante amenazas.

El Juzgado de Garantía de Santa Bárbara, región del Biobío, determinó la prisión preventiva para un sujeto imputado por los delitos consumados de secuestro con violación, lesiones graves y amenazas de muerte, en contexto de violencia intrafamiliar y género.

De acuerdo a lo informado por el Poder Judicial, el hombre identificado como Patricio Alonso Calpán Marihuán, perpetró estos ilícitos entre el 7 y 23 de julio recién pasado.





Dos semanas de cautiverio

Según el ente persecutor, alrededor del mediodía del 7 de julio de 2026, la víctima concurrió junto a sus padres hasta el domicilio de su expareja para solicitarle la devolución de una motosierra que le habían prestado.

En el lugar, el imputado aceptó entregar la especie bajo la condición que la víctima se quedara a conversar a solas con él. Lo que fue aceptado por la joven.

Tras entregar la motosierra a los padres, y tras quedar solos, el sujeto habría drogado a la víctima para retenerla en contra de su voluntad.

Bajo estas circunstancias, la mantuvo cautiva por más de dos semanas, periodo en el que la sometió a agresiones físicas, psicológicas y sexuales; insultos y amenazas de darle muerte a ella y a su familia.

Además, Calpán Marihuán golpeó con un martillo la cabeza de la joven hasta dejarla inconsciente; la rapó con una máquina eléctrica, la presionaba apretándole partes sensibles con un alicate y la mantuvo constantemente amenazada con un cuchillo amarrado en la punta de una vara.