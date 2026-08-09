Escolta del exministro Luis Cordero repele encerrona a disparos en Vitacura

Los delincuentes huyeron del lugar, iniciándose una persecución policial hasta la comuna de Pedro Aguirre Cerda, donde colisionaron con un vehículo municipal y una camioneta particular.

Durante la noche de este sábado se reportó un intento de encerrona contra el escolta del exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, en la comuna de Vitacura.

Los hechos ocurrieron pasadas las 22:00 horas, mientras la víctima se encontraba ejerciendo sus labores.





Lo que se sabe tras el intento de encerrona

Según detalló el equipo de comunicaciones de Cordero, el exministro estaba en una vivienda compartiendo una cena cuando ocurrieron los hechos.

Por su parte, el fiscal de la Fiscalía de Flagrancia Oriente, Fernando Zeballos, expuso que “la víctima se encontraba al interior de un vehículo. Era funcionario activo de Carabineros”.

Acto seguido, el hombre fue abordado preliminarmente por cuatro delincuentes “y lo intimidan con armas de fuego, por dos costados, tanto por el costado del copiloto y por el lado del conductor”.

“En ese momento se identifica como funcionario de Carabineros, logra repeler el robo mediante el uso de su arma de servicio, percuta algunos disparos y los sujetos se dan a la fuga” , detalló el persecutor.

Luego de que los delincuentes huyeran, personal policial y municipal inició una persecución, la cual atravesó varias comunas hasta llegar a Pedro Aguirre Cerda.

En dicho lugar, los delincuentes colisionaron con un vehículo municipal y una camioneta particular, por lo que Carabineros pudo detener a los cuatro presuntos responsables del delito, tres adultos y un adolescente.

Al respecto, se instruyó a personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) y del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros para realizar las diligencias correspondientes.

Finalmente, la investigación fue adoptada por la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.