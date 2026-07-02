“Muy cara de palo”: Óscar Garcés lanza polémica acusación contra su hermano y cuñada tras supuesta demanda

A través de redes sociales, el ex chico reality compartió una extensa declaración dirigida a Paulo Garcés y su esposa Joyce Castiblanco. Según reveló, el matrimonio interpuso acciones judiciales en su contra.

Óscar Garcés sorprendió nuevamente con una llamativa publicación en contra de su hermano Paulo Garcés y su cuñada Joyce Castiblanco, esta vez por una supuesta demanda interpuesta por el matrimonio.

A través de Instagram, el ex chico reality compartió una extensa declaración dirigida a la pareja. “Sr Garcés y Sra Castiblanco. Hay que ser muy, pero muy cara de palo” , partió diciendo.

“Usaste mi auto 0 kilómetros durante 2 años. Jamás pagaste siquiera una mantención. Me lo devolviste chocado, rayado y con más de 60.000 kilómetros. No pagaste ningún TAG, dejaste el permiso de circulación vencido y, para rematar, me demandas“, lanzó.

Óscar Garcés arremete contra hermano y cuñada

En tono de ironía, el actor escribió: “Chuuuu… Quizás el problema era yo. A lo mejor no fui lo suficientemente empático contigo, ¿necesitabas también un bono para la gasolina?“.

“El mundo al revés. Esto recién comienza. Puedo quedarme callado, pero sin defenderme, jamás“, apuntó Garcés contra el futbolista y la influencer.





Al final de su mensaje, señaló: “Y como alguien muy sabio me dijo: ‘¿quieres ir a la guerra? ¿Estás dispuesto a luchar? Pero tienes que tener claro que en toda guerra, lucha o batalla hay bajas’. ¿Estás dispuesto? Hoy SÍ. Deja de mentirte y mentirnos. Por eso hoy están solos“.

Los dichos del ex Protagonistas de la Fama se enmarcarían en la demanda anunciada por Joyce Castiblanco en abril de este año, luego de que él expusiera fotografías de sus hijos sin su consentimiento.

“Solo podemos actuar legalmente y se hizo ya; nada más podemos hacer, sino esto no parará”, declaró la exYingo en medio de la polémica familiar con su cuñado.