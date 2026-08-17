“Ya es realidad”: Ministra de Salud confirma comuna dónde estará anhelado hospital zona norte de Santiago

La construcción del nuevo recinto de salud aliviará la alta demanda que cubre el Hospital San José, donde acuden personas de ocho comunas de la zona norte de la capital.

Este lunes y a través de sus redes sociales, la Municipalidad de Lampa oficializó que su comuna albergara el anhelado hospital zona norte de Santiago.

“Hoy, el Ministerio de Salud de Chile confirmó que el proyecto del Hospital de la Zona Norte se realizará en nuestra comuna y que tendrá lugar en el terreno de Lampa”, publicó la municipalidad en Instagram.

Además, se destacó que este anuncio es el resultado de un trabajo sostenido y de diversas gestiones impulsadas por la actual administración y diversas autoridades para hacer realidad una necesidad histórica, que la Provincia de Chacabuco y la zona norte de la región Metropolitana cuenten con un hospital propio, moderno y de alta complejidad.

Cabe señalar que actualmente al Hospital San José acuden personas de ocho comunas: Independencia, Recoleta, Conchalí, Huechuraba, Quilicura, Lampa, Colina y Tiltil.





El nuevo hospital estará ubicado en el sector de Valle Grande

Durante esta jornada, May Chomali, ministra de Salud, comunicó la decisión durante una reunión a la cual asistieron alcaldes de la zona norte de la capital, concejales, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, y parlamentarios.

Ahí, la ministra confirmó que el recinto se ubicará en el sector de Valle Grande, cercano a la Ruta 5 Norte y que en unos años más tendrá estación ferroviaria con el futuro tren Santiago-Batuco.

Con más de 71 mil m² y 368 camas, el nuevo recinto beneficiará a más de 1 millón de habitantes de la zona norte.