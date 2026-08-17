Rodrigo Núñez abordó los dichos del personal trainer en su llegada al país, quien tras ser detenido aseguró que era inocente y todo se trataría de una farsa.

Tras la detención de Camilo Huerta en el marco de la Operación Ámsterdam por presunto tráfico de drogas, su abogado entregó detalles de la situación procesal y se refirió a los dichos de su defendido.

El ex chico reality fue detenido la mañana de este lunes en el Aeropuerto de Santiago, tras regresar de EEUU, en el marco de una investigación por una presunta red de tráfico de drogas.

En su llegada al país desde Miami, Estados Unidos, Huerta aseguró ser “totalmente inocente” y acusó que “fue un montaje”.





Rodrigo Núñez, abogado del personal trainer, abordó los comentarios de su representado y se mantuvo cauto ante la acusación que lanzó.

“Todas las apreciaciones personales de Camilo las hablamos, yo estoy al tanto, escuché aquella declaración de él y es una situación que tendremos que visualizar el día de mañana“, aseguró.

Sin embargo, hizo hincapié en que “ son apreciaciones personales respecto a una investigación. En mi calidad de abogado, la verdad que le guardo respeto a una investigación y escucharé los cargos cuando la Fiscalía así lo amerite, cuando lo haga el día de mañana”.

Sobre la situación de su representado detalló que “lo que se plantea, en definitiva, es tráfico, lavado y asociación. En lo particular en relación a Camilo no tengo mayor detalle”.

“Podría ser una conducta del artículo tercero de tráfico o eventualmente el artículo octavo también de la ley 20.000, pero es una situación que tendremos que develar el día de mañana”, agregó.

Camilo Huerta será formalizado este martes

Camilo Huerta fue detenido por personal del OS7 de Carabineros en el Aeropuerto de Santiago tras su arribo en el vuelo LA-501 de Latam, desde Miami.

Posteriormente fue trasladado a la 27.ª comisaría y luego fue enviado a la 38.ª comisaría en la comuna de Puente Alto, donde se encuentran detenidos los otros involucrados en la Operación Amsterdam.

El ex chico reality quedará detenido a la espera de que se realice su formalización durante la jornada del martes 18 de agosto.