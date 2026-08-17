Se declaró “totalmente inocente”: Los detalles tras la detención de Camilo Huerta por presunto tráfico de drogas

El modelo llegó a Chile a las 06:32 horas y será trasladado a la 38.ª comisaría en la comuna de Puente Alto, hasta su formalización que ocurrirá este martes.

A primera hora de este lunes, Camilo Huerta llegó a Chile desde Estados Unidos y fue detenido por Carabineros en el Aeropuerto de Santiago.

El modelo contaba con una orden de detención en el marco de la Operación Ámsterdam, por presunto tráfico de drogas y otros delitos.





Los detalles de la detención de Camilo Huerta

Sonriendo ante las cámaras, Huerta se declaró “totalmente inocente. Fue un montaje” y luego fue ingresado rápidamente en la patrulla policial.

Huerta llegó a las 06:32 horas en el vuelo LA-501 de Latam y fue detenido inmediatamente al pasar el proceso migratorio.

El chico reality fue trasladado inicialmente a la 27.ª comisaría para llevar a cabo el primer papeleo y luego fue enviado a la 38.ª comisaría en la comuna de Puente Alto.

Según detalló Eduardo de la Iglesia en Contigo en la Mañana, Huerta tendría que constatar lesiones antes de llegar a la comisaría.

Finalmente, Camilo será formalizado durante la jornada de este martes junto a los otros detenidos del mismo caso y el delito que se le imputaría sería el de tráfico de drogas.

Revive el momento de la detención: