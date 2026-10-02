02/ 10/ 2026 09:58

“No podía dejar que nadie muriera”: Habla piloto apuñalado en pleno vuelo hacia Israel

Impacto y mucha preocupación generó el ataque con arma blanca que sufrió un piloto por parte de su propio copiloto en un vuelo que despegó en Dubái y que tenía como destino Israel. Tras el ataque el avión llegó a descender varios kilómetros y generó pánico entre los pasajeros. “Cuando estaba tirado en el suelo, sentía que el avión se precipitaba y mientras me golpeaban me decía a mi mismo: ´este es el ultimo esfuerzo, la puerta está ahí’. De alguna manera la abrí y todos entraron y tuvieron un papel igual de importante. Intentaba salvarme, pero también sabía que no podía dejar que nadie muriera”, dijo Smit Machchhar.