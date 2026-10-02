Delantero de Dinamarca le marcó a Portugal, celebró como Cristiano Ronaldo y desafió a DT

Pese a la caída de su selección por la Nations League, Rasmus Hojlund se robó las miradas al emular el clásico festejo de CR7.

Rasmus Hojlund fue uno de los protagonistas del partidazo que este jueves jugaron Dinamarca y Portugal por la Nations League, el que favoreció 4-2 a Los Lusos.

Pese a la caída de su selección, el nórdico se robó las miradas al defender de una llamativa forma a Cristiano Ronaldo, ausente del duelo por conflictos con el entrenador Jorge Jesus.

Al marcar el 2-2 parcial, el delantero Napoli se la jugó emulando la clásica celebración de CR7 con el icónico “Siuuu” incluido.

Pero la situación no terminó ahí. Al terminar el cotejo, el ariete de 23 años desafió al estratega portugués que se acercó a saludarlo.

Tras darle la mano, Hojlund se quedó mirando a Jorge Jesus y puso la mano en su pecho, sacándolo prácticamente con un empujón.

LA REACCIÓN DE RASMUS HØJLUND AL VER A JORGE JESÚS, CON QUIEN SE PELEÓ CRISTIANO RONALDO. 🇵🇹😳 pic.twitter.com/xnJGOz1BRP https://t.co/zo1WKtr6kN — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 1, 2026

La polémica salida de Cristiano Ronaldo de Portugal

Previo a este encuentro, Portugal vivió una importante crisis que derivó en el abandono de la concentración por parte de Ronaldo.

El futbolista del Al Nassr se molestó con su DT al no sumar minutos en el anterior compromiso contra Noruega, optando por dejar el equipo en plena fecha FIFA.

Respecto a esta situación, el veterano goleador manifestó: “A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué”.