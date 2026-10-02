Campeón con Colo Colo y profesor: La destacada historia de Caupolicán Peña fuera de las canchas

El histórico ex defensor de Colo Colo, que falleció a los 96 años, combinó su carrera como futbolista con su labor como docente en una escuela en San Bernardo.

Este jueves se confirmó el fallecimiento de Caupolicán Peña, histórico jugador de Colo Colo que también pasó por la Selección Chilena.

Los Albos despidieron al otrora defensor de 96 años con un emotivo mensaje, destacando su gran paso por el único club que defendió en su extensa carrera.

Además de su desempeño en el fútbol, el oriundo de Carahue se desempeñó como profesor y tuvo un rol preponderante en el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup).





Caupolicán Peña, de jugador de fútbol a entrenador

Peña nació en 1930 y estudió en la Escuela Normal de Victoria, titulándose en 1949 y llegando dos años después a Santiago para sumarse a Colo Colo.

En la capital se dedicó a defender al Cacique a nivel profesional y también a enseñar, siendo profesor de la Escuela N.°3 de San Bernardo por las tardes.

El ex zaguero mantuvo ambos roles por varias temporadas, todo mientras era campeón con el Popular en la década del 50.

A esto se sumó su papel en el Sifup, convirtiéndose en el primer presidente del gremio entre 1960 y 1962 y ayudando a ser una voz para el resto de los jugadores.

Por la Selección Chilena estuvo en el Sudamericano 1957, participando también en las Eliminatorias para los Mundiales de 1954 y 1958.