Tras ser titular en las derrotas contra Mali y Ruanda, el arquero vivirá una importante travesía para reincoporarse al Cacique.

Vozinha puso fin a su breve estadía en Cabo Verde, país al que viajó para sumarse a su selección para los partidos de la fecha FIFA.

El arquero de Colo Colo fue titular en las derrotas contra Mali y Ruanda por las Eliminatorias a la Copa Africana, donde cometió errores en algunos goles.

Tras estos encuentros, el guardameta debe afrontar una verdadería travesía para regresar a sus labores en el Cacique.





El maratónico viaje de Vozinha para reincoporarse a Colo Colo

Al no haber vuelos directos de Cabo Verde a Chile, el jugador de 40 años tendrá que cruzar los más de 7.000 kilómetros que separan ambos países en más de un avión.

El itinerario contempla al menos dos escalas, una de ellas en Lisboa y una segunda en otra nación que lo traerá de vuelta a Santiago.

El viaje sería de aproximadamente 20 horas, un desgaste que el futbolista está dispuesto a cumplir para sumarse a las órdenes de Fernando Ortiz.

Una vez en Macul, Vozinha entrará en una nueva pelea por el arco de Colo Colo debido a que el DT ya tiene a disposición a Fernando De Paul, Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva.

Este último fue el titular en los recientes partidos de Copa Chile, por lo que el africano podría enfrentar un nuevo escenario.