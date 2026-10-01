Un éxito inesperado: Futbolista brasileño recomendó libro y lo transformó en el más vendido del país

Gustavo Scarpa hizo una reseña sobre “La muerte de Iván Ilich” de León Tolstói, transformándolo en uno de los ejemplares más buscados de Brasil.

Totalmente culpable. Así se puede declarar el futbolista Gustavo Scarpa tras la recomendación del libro “La muerte de Iván Ilich”, convirtiéndolo en el más vendido de Brasil.

El jugador de Atlético Mineiro sugirió en su canal de YouTube el clásico escrito por León Tolstói, generando inesperadas consecuencias.

Según medios locales, el ejemplar publicado en 1886 el ranking de Amazon local, aumentando más de un 70% las búsquedas en Google con respecto al año anterior.

“No lo creí al principio”, comentó el volante de 32 años a Folha de Sao Paulo, aprovechando de comentar los análisis que hace de estos textos en sus redes sociales.

“Entendí la responsabilidad que tengo hace mucho tiempo. Procuro compartir las cosas que me gustan”, sostuvo al mismo medio.





El éxito de Gustavo Scarpa en YouTube

Scarpa publica contenido en su denominado “Canal do Scarpinha”, donde recomienda libros y entrega su opinión a los más de 280 mil suscriptores.

De hecho, la reseña de “La muerte de Iván Ilich” ya tiene más de 720 mil visuaciones en YouTube en poco más de un mes.

La idea surgió en 2019 cuando el mediocampista se desempeñaba en Palmeiras, realizando importantes cambios con el paso del tiempo al dedicarse actualmente a hacer apreciaciones más extensas.

Nacido en enero de 1992, el futbolista ha tenido una exitosa carrera que incluyen pasos por Fluminense, Palmeiras, Nottingham Forest, Olympiacos de Grecia y Atlético Mineiro, además de jugar un partido con la Selección Brasileña en 2017.