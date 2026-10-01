El candidato que propuso Claudio Borghi para asumir en La Roja: “Te necesitamos”

El Bichi aseguró iría a buscar a Marcelo Bielsa para tomar la banca de la Selección Chilena, buscando replicar el proceso que derivó en la clasificación al Mundial 2010.

Claudio Borghi sorprendió al proponer a Marcelo Bielsa como candidato para la Selección Chilena, cargo que ocupó entre 2007 y 2011.

En su rol de comentarista en TNT Sports, el Bichi eligió al rosarino que hace unos meses dejó la banca de Uruguay tras la eliminación en primera ronda del Mundial 2026.

“Hace 10 años que estamos esperando a (Manuel) Pellegrini”, comentó el argentino, quien fue categórico sobre su elección.





“Yo iría a buscar a Bielsa. Reencantarlo no es tan interesante. A Bielsa le hago la oferta y le digo: ‘Hiciste un trabajo maravilloso acá. Repítelo porque te necesitamos'”, sostuvo.

El análisis se dio en medio de la fecha FIFA, donde el elenco que comanda de manera interina Nicolás Córdova ha sumado derrotas ante Canadá y Estados Unidos.

La carrera de Marcelo Bielsa tras dejar La Roja

Luego de su ciclo en Chile, en el que obtuvo la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010, Bielsa pasó por el Athletic de Bilbao, Olympique de Marsella, Lille de Francia, Leeds de Inglaterra y Uruguay.

En La Celeste asumió a mediados del 2023 y su ciclo estuvo marcado por el conflicto con los jugadores, lo que derivó en el fracaso en la última cita planetaria.