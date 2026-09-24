Ricardo Gareca analiza la situación de Marcelo Bielsa en Uruguay y le da un consejo: “Tipo especial”

El Tigre repasó el fracaso del rosarino en el Mundial 2026, donde La Celeste quedó eliminada en fase de grupos tras no conseguir victorias.

A poco más de un año de su salida de la Selección Chilena, Ricardo Gareca ha optado por no volver a dirigir y dedicarse a analizar diferentes situaciones.

En esta ocasión, uno de los temas que trató fue el fracaso de Marcelo Bielsa con Uruguay en el Mundial 2026, donde La Celeste quedó eliminada en primera ronda al conseguir dos empates y una derrota.

Consultado sobre lo complejo que fue la relación del rosarino con el plantel, el Tigre afirmó: “El tiempo pasa y nos ponemos grandes. Es como que uno dice ‘todo tiempo pasado fue mejor’. Bueno, yo no creo en eso”.

“El paso del tiempo, en el trabajo sobre el resto de las cosas, es actualizarse y dejar el pasado”, agregó en entrevista con el diario Olé.





El consejo de Ricardo Gareca a Marcelo Bielsa

El ex estratega de La Roja aprovechó de dar con un consejo a su colega, remarcando que “nosotros, los entrenadores mayores que tenemos un recorrido de tantos años, es importante estar a la altura de nuestros hijos y nietos, entenderlos y adaptarnos a esta época. Si no, es muy difícil”

“No digo que Bielsa se haya quedado en eso, porque los pormenores los puede seguir, pero hay que ver qué pasó. Y Bielsa es un tipo especial, diferente”, añadió.

Si bien enfatizó en que “no me atrevería a juzgar lo que pasó en Montevideo”, Gareca indicó que “estar hoy y saber todo esto que los chicos están con los celulares, con las redes y con todo, es una realidad”.

“Tenemos que saber que esto sucede. Hacerlo retroceder en el pasado, porque nosotros tenemos costumbres, yo creo que no. Es pretender que ellos se adapten a lo nuestro de hace 40 años o 30 años. Somos nosotros quienes debemos adaptarnos a esta época”, sentenció.