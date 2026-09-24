“Tesoro oculto”: BBC resalta a Darío Osorio y lo ubica como un jugador a seguir en la Premier League

El chileno apareció en una nota del prestigioso medio británico tras recalar en el Crystal Palace, club que lo fichó tras un paso de tres temporadas en el Midtjylland.

Darío Osorio genera ruido en Inglaterra. Tras fichar a principios de septiembre en el Crystal Palace, el chileno es catalogado como uno de los jugadores a seguir esta temporada en la Premier League.

Pese a que no ha sumado gran cantidad de minutos en el comienzo de su ciclo en Las Águilas, la BBC destacó la llegada del zurdo a una de las principales ligas del mundo.

En un artículo titulado: “En busca de tesoros ocultos: ¿queda algún lugar en el mundo por explorar?”, el prestigioso medio se refirió al formado en Universidad de Chile y al paso que tuvo por el Midtjylland.





Camino de Darío Osorio fue destacado por la BBC

En el comienzo de su artículo, se mencionó que “los clubes más importantes del mundo estaban al tanto de la joven promesa que estaba causando sensación en la Universidad de Chile, a quien apodaron el Alexis Sánchez de su generación”.

De hecho, la BBC apuntó que el oriundo de Hijuelas estuvo en la mira del Milan, RD Leipzig, Salzburgo y elencos de Inglaterra y Alemania previo a su etapa en los daneses.

Kristian Kjaer, director deportivo del Midtjylland, afirmó en la nota que “cuando fichamos a Dario Osorio, no fue porque nadie lo conociera”,

“Tenemos el scouting subjetivo, el scouting de vídeo más clásico, el scouting en directo, una red de contactos, gente de confianza en el club y también nuestros socios. Y luego tenemos el scouting basado en datos”, comentó.

Kjaer no se quedó ahí y agregó sobre el chileno: “Ese tipo de joya oculta prácticamente ya no existe en el fútbol”.

El medio afirmó que el delantero nacional “se unió al Crystal Palace cedido este verano con una opción de compra de 24 millones de libras, lo que lo convertiría en la venta más cara en la historia de la Superliga danesa”.