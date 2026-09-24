Arturo Vidal infla el pecho y lanza particular autoproclamación: “El mejor defensa del continente”

El capitán de Colo Colo publicó un video con sus mejores jugadas en el partido contra Audax Italiano por Copa Chile, destacando que juega de forma “increíble con 39 años”.

Arturo Vidal nuevamente se elogió. En esta ocasión, el King destacó el partido que hizo con Colo Colo ante Audax Italiano por Copa Chile.

El King fue titular y disputó los 90 minutos en el duelo de ida de octavos de final, el que estuvo marcado por las numerosas ausencias que tenía el Cacique.

Tras el encuentro, el capitán de Los Albos publicó un video con sus mejores jugadas de la noche y lo acompañó con un particular mensaje.





La autoproclamación de Arturo Vidal

Fiel a su estilo, el bicampeón de América se definió como “el mejor defensa del continente” en un registro que ya tiene más de 10 mil visualizaciones.

El ex Bayern Múnich y Barcelona no se quedó ahí y destacó en la pieza audiovisual: “Increíble como juega Vidal con 39 años”.

Reconvertido en central esta temporada, el principal argumento que tiene el Rey para respaldar su afirmación es el ranking elaborado por el Observatorio de Fútbol CIES.

De acuerdo al estudio, que toma diferentes parámetros, el referente del Popular es el mejor central de Sudamérica con una puntuación de 80.1.

Más atrás quedaron el argentino Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), el brasileño Léo Ortiz (Flamengo) y el también trasandino Francisco Álvarez (Argentinos Juniors).