El noble gesto de campeón del Mundial con España: Donó su premio a trabajadores locales

Uno de los futbolistas que levantó el trofeo decidió repartir el dinero obtenido entre los funcionarios, situación que fue revelada por la prensa local.

Furor ha causado en España la decisión de uno de los jugadores que ganó el Mundial 2026, quien optó por donar el premio económico a los trabajadores de la federación local.

Cada futbolista recibió un importante monto por la consagración, donde se impusieron a Argentina en la final el pasado 19 de julio.

A poco más de dos meses de levantar el título, la prensa local dio a conocer que un integrante del plantel repartió el dinero entre los funcionarios.





Incógnita por el futbolista que donó su premio de Mundial

Según consignó el diario AS, el involucrado determinó que su nombre no se filtrara y prefirió mantenerse en privado.

En medio de las especulaciones, el citado medio afirmó que los 26 futbolistas que ganaron la cita planetaria cobraron cerca de un millón de euros por la corona.

Pese a que sus labores pasan prácticamente desapercibidas, los jugadores de España reconocieron a los trabajadores al regresar a Madrid un día después de derrotar a La Albiceleste.

En medio de los festejos, miles de hinchas ovacionaron en la Plaza de Cibeles en Madrid a administrativos, personal de operaciones, médicos y cocineros, entre otros.