Permaneció por 32 años: El récord que rompió Martina Weil con su oro en los Juegos Suramericanos 2026

La chilena se hizo en los 400 metros planos y pulverizó la marca de su porpia madre, quien la había conseguido en Valencia 1994.

Martina Weil tuvo una contundente presentación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, quedándose con el oro en los 400 metros planos femenino.

La chilena ratificó su favoritismo y ganó por amplio margen la competencia, confirmando que vive un espectacular momento que ilusiona de cara al futuro.

Además de entregar un nuevo metal dorado a nuestro país, la deportista nacional aprovechó de romper un récord que estuvo 32 años vigente.





Martina Weil pulveriza récord de su madre

Los 50.45 segundos le permitieron a Weil quebrar la marca de su madre Ximena Restrepo, quien tenía el mejor registro desde los Odesur 1994.

En aquella competencia realizada en Valencia, Venezuela, la colombiana había conseguido el primer lugar con un tiempo de 51.31.

En esta carrera, la chilena superó a la colombiana Lina Licona (plata) y la argentina Megan Powell (bronce).

Tras la prueba, fue la propia Restrepo, en su calidad de vicepresidenta de World Athletics, la que le entregó la medalla de oro a su hija en un emotivo momento.