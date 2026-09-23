Martina Weil arrasa en los 400 metros y conquista el oro en los Juegos Suramericanos 2026

La atleta chilena dominó la carrera y cruzó la meta con un espectacular tiempo de 50,45 segundos, sacando una importante diferencia sobre sus principales competidoras.

La atleta chilena Martina Weil conquistó la medalla de oro en la final de los 400 metros femeninos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Weil dominó la carrera y cruzó la meta con un espectacular tiempo de 50,45 segundos, sacando una importante diferencia sobre sus principales competidoras.

Con este registro, la velocista nacional además rompió el récord de los Juegos Suramericanos que pertenecía a su madre, Ximena Restrepo, quien había marcado 51,31 segundos en Valencia 1994.





La medalla de plata quedó en manos de la colombiana Lina Licona, quien terminó la prueba con 52,38 segundos.

Weil ya había anticipado su gran momento en las semifinales, donde se impuso con facilidad con un crono de 51,39 segundos, quedando entonces a solo ocho centésimas de la histórica marca de su madre.