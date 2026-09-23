La dirigencia del Decano acusó recibo por el gran desempeño de sus jóvenes figuras, apostando por contratos de largo plazo que implican un aumento de sueldo.

Pasada la amargura de la polémica derrota ante el Real Madrid por la Copa Intercontinental Sub 20, Santiago Wanderers comienza a pensar en el futuro.

El Decano plantó cara en el Estadio Santiago Bernabéu en un encuentro marcado por la actuación del árbitro polaco Damian Sylwestrzak, quien expulsó a tres jugadores del conjunto chileno.

La gran actuación de Los Caturros dio paso a los rumores de interés de clubes por sus figuras, por lo que la dirigencia acusó recibo y ya tomó una importante decisión.





Santiago Wanderers mejora contratos de sus figuras Sub 20

Según consignó La Tercera, el cuadro de Valparaíso negoció contratos de cuatro años con los futbolistas que en marzo ganaron la Copa Libertadores Sub 20, lo que les permitió medirse a Los Merengues.

El vínculo, que implicó un aumento en los sueldos, es por cuatro años y no contempla cláusulas de salida, lo que favorecería negociaciones con instituciones de extranjero.

De acuerdo con el mencionado diario, la dirigencia optó por no repartir entre los jugadores el premio económico obtenido por este exitoso proceso, el que es cercano a los 50 mil dólares.

Uno de los jugadores que comenzó a llamar la atención de equipos de Europa es Vicente Vargas, delantero categoría 2007 que forma parte de la Selección Chilena Sub 20.

Matteo Moretto, periodista especializado en el mercado de pases, afirmó que el grupo Red Bull, el Getafe de España y otros clubes de Países Bajos y Alemania tienen en la mira al ariete.