Colo Colo está en Cabo Verde: Así sorprendió Vozinha a sus compañeros en su regreso a la selección

El arquero causó furor con un obsequio a Gilson Benchimol Tavares, quien subió un video al posar con una camiseta del Cacique.

Vozinha aprovechó su regreso a Cabo Verde para “arellanizar” su tierra natal, sorprendiendo a sus compañeros de selección con regalos de Colo Colo.

El arquero viajó para sumarse a Los Tiburones Azules pensando en la fecha FIFA de septiembre y octubre, donde afrontará las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones.

Tras un largo vuelo, el experimentado guardameta se juntó con el plantel y les entregó obsequios relacionados con el Cacique.





Vozinha lleva a Colo Colo hasta Cabo Verde

El futbolista albo no se presentó con las manos vacías y le dio una camiseta del Popular a Gilson Benchimol Tavares, futbolista del Akron Tolyatti de Rusia.

El delantero agradeció el gesto y subió un video a sus redes sociales vistiendo los colores de Colo Colo, realizando hasta el tradicional gesto “garrero” con sus manos.

Vozinha apareció en el registro con otra camiseta, disfrutando de un agradable momento junto Wagner Pina, otro de los convocados.

Cabo Verde afina detalles para enfrentar a Mali y Ruanda, este último en condición de local en el que se espera un gran marco de público.

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