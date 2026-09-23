Acusado de abuso físico y frase machista: DT argentino fue despedido tras grave episodio con árbitra

Columbus Crew informó la destitución de Federico Higuaín, quien fue denunciado por la Asociación de Arbitros Profesionales de Estados Unidos por un altercado con una jueza.

Federico Higuaín, ex futbolista argentino y actual entrenador, fue despedido del equipo filial de Columbus Crew tras una grave situación que habría protagonizado con una árbitra.

De acuerdo con la Asociación de Arbitros Profesionales de Estados Unidos (PSRA), el estratega tuvo una reprochable actitud con una jueza durante un partido ante los reservas del Nashville SC, conocidos como Huntsville City.

En el compromiso por la MLS Next Pro, que se jugó el pasado 23 de agosto, el adiestrador le gritó y tomó con fueraza la mano de la involucrada.

Según el gremio, el otrora delantero se negó a soltarla a pesar de la petición de la profesional, a lo que se sumaron comentarios de caracter sexista.

“No te olvides de que esto es un ​deporte de ⁠hombres”, habría comentado en el incidente, lo que derivó en una tarjeta roja y una sanción de dos partidos.





Columbus Crew despide a Federico Higuaín tras grave acusación

Una vez conocido el caso y el castigo, Columbus Crew decidió despedir de sus funciones al entrenador de 41 años.

Issa Tall, gerente general de la institución, manifestó al sitio oficial que la determinación es “lo mejor para nuestro club, los jugadores y el personal de apoyo”.

“Tras las conversaciones mantenidas esta semana y una evaluación más exhaustiva del último mes, no se han cumplido los estándares que nuestro club espera de un líder para uno de nuestros equipos”, sostuvo.