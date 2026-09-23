Jesús Martínez se impone en kayak y entrega el oro 32 al Team Chile en los Suramericanos 2026

El joven de 20 años superó por dos centésimas al brasileño Murillo Sorgetz, entregando una nueva alegría a la delegación nacional.

Jesús Martínez le dio al Team Chile su oro 32 en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, imponiéndose en la prueba kayak cross del canotaje.

Con un tiempo de 36.80, el nacional superó por solamente dos centésimas al brasileño Murillo Sorgetz que se quedó con la plata.

El bronce fue para el argentino Matías Contreras, quien no pudo aprovechar la localía en el Lago Sur.

La victoria es más meritoria si se tiene en cuenta que Martínez tiene solamente 20 años, generando muchísima ilusión de cara al futuro.

En la misma categoría, Andraz Echeverría finalizó en el sexto lugar.

¡EXTRAORDINARIOOOO! 🤯🥇💪 El kayakista Jesús Martínez logró el oro Nº 32 🥇 para el Team Chile 🇨🇱 en estos Juegos Suramericanos, luego de ser el más rápido en el contrarreloj del kayak cross. Jesús completó la pista en 36,80 y ganó por 0,02 😳 sobre Murillo Sorgetz 🇧🇷. En… pic.twitter.com/wfxcE4Jcy0 — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 23, 2026

Team Chile suma plata con la Madison femenina

Otra alegría para el Team Chile se dio en la madison femenina del ciclismo, donde Aranza Villalón y Scarlet Cortés sumaron una plata.

Las nacionales consiguieron 25 puntos, quedando a 10 unidades de las colombianas Elizabeth Castaño y Lina Hernández que obtuvieron el oro.

Cortés logró subirse al podio dos días después de la fatídica caída que la afectó en el omnium, provocando dolor en una costilla y una importante herida en su codo.