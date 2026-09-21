Scarlet Cortés sufrió fuerte caída en Juegos Suramericanos: Siguió compitiendo a pesar del dolor

La representante del Team Chile fue parte de una colisión múltiple en el omnium femenino, momento que generó preocupación en Santa Fe 2026.

Un momento muy preocupante se vivió este martes en el ciclismo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, luego de que la chilena Scarlet Cortés fuera parte de un fuerte accidente en el omnium femenino.

La joven de 27 años sufrió una caída durante una de las pruebas, el que se produjo por un choque en cadena en el velódromo.

Todo se originó con la brasileña Nicolle Wendy rozando la bicicleta de la venezolana Verónica Abreu a falta de 20 20 vueltas para el final, lo que provocó un choque múltiple.





Scarlet Cortés siguió compitiendo tras choque en Santa Fe 2026

Una de las afectadas fue la representante nacional, quien fue atendida tras estar algunos segundos en el piso.

La carrera se detuvo por algunos minutos para evaluar la salud de las competidoras, provocando una escena dramática en el evento deportivo.

Pese a mostrar dolor en una costilla y a quedar con una herida en el codo, Cortés siguió compitiendo y finalizó segunda en la prueba.

La chilena se mantiene en la pelea por medallas en la disciplina, luchando principalmente contra la colombiana Lina Hernández.

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