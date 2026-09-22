El planchazo trajo consecuencias: Federico Valverde sufrió grave lesión y preocupa al Real Madrid

La fuerte infracción de Kang-in Lee provocó una grave lesión en el uruguayo, quien ya fue desafectado de su selección para esta fecha FIFA.

El derbi de madrileño sigue dejando consecuencias. Ahora, el Real Madrid confirmó que Federico Valverde sufrió una grave lesión en la derrota 2-1 ante el Atlético de Madrid el pasado domingo.

Producto del fuerte planchazo de Kang-in Lee, Los Merengues confirmaron que al uruguayo “se le ha diagnosticado un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo”.

El volante ya fue desafectado de su selección para esta fecha FIFA, enfocándose de lleno en su recuperación.





Si bien no se informaron los plazos, se estima que el capitán de La Casa Blanca esté varias semanas fuera de las canchas producto del golpe.

De acuerdo a lo informado por Marca, el objetivo es que el charrúa llegue en óptimas condiciones para el duelo ante la Roma por la Champions League el próximo 14 de octubre.

⚪️ Hay algo de la entrada de Kang-in Lee a Valverde que me parece preocupante más allá del derbi y del resultado del partido Valverde recibe la plancha, se levanta inmediatamente y continúa jugando Sin tarjeta y sin revisión en campo Leyendo a gente de ambos bandos, la mayoría… — Jorge López-Torrecilla (@JLTorrecilla_) September 20, 2026

La furia del Real Madrid por arbitraje ante Atlético de Madrid

Pese a que Valverde siguió jugando y no fue reemplazado, la infracción del coreano y otro planchazo de Cristian “Cuti” Romero, quienes no fueron expulsados, generaron gran molestia en el Real Madrid.

De hecho, el propio club calificó como “pésimo” el arbitraje de Miguel Ortiz Arias, quien además expulsó a Dean Huijsen por un penal a Giuliano Simeone.

El resultado le permitió al Colchonero superar a su clásico rival en la tabla de posiciones al cabo de siete fechas, aunque por ahora ambos se mantienen lejos del Barcelona.