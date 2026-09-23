La Calera vs U. Católica: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Chile

Por la ida de los octavos de final de la Copa Chile, Unión La Calera recibe a Universidad Católica en el Estadio Nicolás Chahuán.

Los octavos de final de la Copa Chile siguen con el partido entre Unión La Calera y Universidad Católica, quienes se enfrentan este miércoles por el partido de ida.

Los Cementeros llegan a este duelo mirando de reojo la Liga de Primera, donde están muy complicados en la lucha por evitar el descenso.

Por su parte, Los Cruzados apuestan a dar el primer golpe en prácticamente la última opción que les queda este año para lograr algún título, aunque se presentan con numerosas bajas.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de La Calera vs U. Católica?

El partido de Unión La Calera ante Universidad Católica será transmitido en vivo y online por la plataforma de streaming HBO Max.

Este cotejo lo puedes ver siempre que tu cuenta se encuentre activa. En caso contrario, puedes crearla en pocos minutos.

Hora del partido entre La Calera y U. Católica por Copa Chile

El choque de los dirigidos por John Armijo y La Franja inicia a las 20:30 horas de Chile de este miércoles 23 de septiembre, disputándose en el Estadio Nicolás Chahuán.

La revancha quedó programada para el sábado 26 de este mes en el Claro Arena.