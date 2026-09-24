La tajante postura de Esteban Paredes por ausencia de Erick Pulgar en La Roja: “Si no quiere venir…”

El ex goleador se refirió al rechazo del antofagastino para regresar a la Selección Chilena, cuestionando su decisión de mantenerse al margen del nuevo proceso.

La ausencia de Erick Pulgar en la Selección Chilena sigue generando revuelo. Ahora, el que alzó la voz fue Esteban Paredes.

El ex delantero criticó los supuestos motivos de la ausencia del volante del Flamengo en La Roja, donde se apunta a las constantes críticas que hay en su contra.

Consultado por el tema, el ex goleador de Colo Colo entregó una categórica postura pensando en el futuro.





¿Qué dijo Esteban Paredes sobre Erick Pulgar?

En el programa Tipsters, el actual entrenador de Santiago Morning comentó: “Hay muchos que dicen (que no va) porque lo critican mucho. Si es por eso, yo lo veo muy frágil de mente”.

“Obviamente los futbolistas estamos para las críticas. La gente siempre va a criticar, para bien o para mal y uno tiene que ser consciente de eso”, agregó.

En ese punto, Paredes afirmó: “Yo no puedo obligar a nadie. Si él no quiere venir, no lo llamo nunca más. Él también tiene que poner de su parte, pero que diga: ‘No quiero ir por esto, porque me van a pifiar, yo no lo llamo nunca más'”.

Pulgar no ha participado en todo el proceso de Nicolás Córdova, disputando su último partido con La Roja en octubre del 2024 en una derrota 4-0 ante Colombia por Eliminatorias.

La semana pasada, el propio antofagastino descartó tener roces con el entrenador nacional y remarcó: “A lo largo de mi carrera nunca me han movido los elogios ni las críticas”.