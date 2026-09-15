“Tienen que seguir”: El aliento de Arturo Vidal a Wanderers Sub 20 antes de enfrentar al Real Madrid

El volante de Colo Colo aprovechó un amistoso informal para saludar a los juveniles del Decano, quienes se medirán al Merengue por la Copa Intercontinental Sub 20.

Santiago Wanderers se prepara con todo para su histórico partido ante el Real Madrid, rival al que se medirá por la Copa Intercontinental Sub 20.

En la previa de su viaje a España para ir en busca del título, los juveniles Caturros enfrentaron a Colo Colo en un amistoso informal que contó con la presencia de Arturo Vidal.

Tras el encuentro, el King dejó un mensaje de aliento a los canteranos porteños y se dio el tiempo para tomarse varias fotografías.





Arturo Vidal entrega cariñoso mensaje a juveniles de Santiago Wanderers

Apenas llegó el pitazo final, el volante manifestó a los jóvenes en medio de abrazos: “Mucha suerte. Tienen que seguir metiéndole, les tiene que ir bien”.

A nivel futbolístico, el Popular se impuso 4-2 en una de las canchas de entrenamiento del Estadio Monumental, donde sumaron minutos futbolistas que no participaron del reciente empate ante Deportes Concepción.

Cabe recordar que el duelo entre Wanderers y Real Madrid fue el motivo para que el entrenador de la Selección Chilena Sub 20, Sebastián Miranda, no citara a jugadores del Decano a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El choque del elenco de Valparaíso contra el Merengue está fijado para este sábado 19 de septiembre a las 7:30 horas de Chile, disputándose en el Estadio Santiago Bernabéu.