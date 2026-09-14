Estalló la arena: La impresionante reacción del público chileno a triunfo de Stephanie Vaquer

WWE compartió un video con el efusivo festejo de la fanaticada nacional a la victoria de La Primera, quien recuperó en nuestro país el Campeonato Mundial Femenino.

Una épica jornada se vivió en Santiago el pasado 12 de septiembre, día en que Stephanie Vaquer recuperó el Campeonato Mundial Femenino de la WWE.

En una espectacular lucha, y recibiendo el aliento de más de 15 mil personas, La Primera venció a Liv Morgan y volvió a apoderarse del cinturón.

La batalla generó repercusión en la propia industria, quienes compartieron un video con la reacción del público chileno apenas se concretó el triunfo.





Así festejó el público chileno la victoria de Stephanie Vaquer

La compañía subió un video a Instagram que mostró la euforia de los fanáticos nacionales, realizando el conteo junto a la árbitra especial, Becky Lynch.

“1, 2, 3”, gritaron los aficionados, saltando de alegría y comenzando a corear a la oriunda de San Fernando.

Tras la fantástica victoria, Vaquer no ocultó su emoción y manifestó en redes sociales: “Hicimos posible lo imposible y, una vez más, hicimos historia”.

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