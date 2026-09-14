En plena crisis futbolística de su club, Maravilla fue castigado por la MLS a raíz de una situación que se produjo en pleno partido.

Alexis Sánchez sumó un nuevo problema en la MLS. Maravilla fue sancionado por el Comité Disciplinario de la MLS por una simulación en un partido del CF Montreal.

La situación se dio el pasado miércoles 9 de septiembre en la derrota 2-1 ante Charlotte FC por la fase regular, donde el tocopillano reclamó falta en una jugada.

Al controlar la pelota en el minuto 55, el delantero chileno sintió un leve contacto y se lanzó al piso, acción que no fue cobrada por el árbitro del encuentro.

Producto de esto, el goleador histórico de La Roja recibió una multa de parte de la liga estadounidense, aunque no se informó el monto.





El duro momento de Alexis Sánchez en el CF Montreal

El castigo se convirtió en un nuevo inconveniente para el nacional, quien sigue acumulando derrotas desde su llegada al Impact.

La última de ellas fue el sábado 12 de septiembre 1-0 contra Colorado Rapids, donde Sánchez fue suplente e ingresó en el segundo tiempo.

Desde su debut en los canadienses a mediados de agosto, el ex Barcelona y Arsenal solamente ha conseguido una victoria en siete partidos.

Estos resultados tienen a su club en el último lugar de la Conferencia Este con solamente 21 puntos en 25° fechas, ubicándose muy lejos de los equipos que clasifican a los Playoffs.