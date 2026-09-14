La hora de la verdad: Programación de los cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores

Esta semana se definen los clasificados a la ronda de los cuatro mejores, instancia que podría tener a cuatro clubes brasileños.

En etapas decisivas entra la Copa Libertadores, torneo que esta semana tendrá sus partidos de vuelta de los cuartos de final.

La primera serie en definirse será la de Platense ante Fluminense, con el cuadro brasileño llegando con una importante ventaja al imponerse 2-0 en la ida.

Pese a esto, el Calamar confía en dar el golpe en casa y lograr una histórica clasificación a la ronda de los cuatro mejores.





Otro cuadro que llega como favorito es Palmeiras, quienes se impusieron por la cuenta mínima a Liga de Quito en condición de local, aunque los ecuatorianos sueñan con el batacazo.

En la misma jornada, Corinthians y Estudiantes de La Plata culminarán la llave más pareja de todas que tuvo un empate 1-1 en la ida.

Más cómoda es la situación para Flamengo, elenco que derrotó 2-0 como visitante a Independiente del Valle y que quiere asegurar su paso a la próxima fase en Río de Janeiro.

Programación cuartos de final Copa Libertadores, partidos de vuelta

Martes 15 de septiembre:

Platense vs Fluminense: 19:00 horas.

Miércoles 16 de septiembre:

Liga de Quito vs Palmeiras: 19:00 horas.

Corinthians vs Estudiantes de La Plata: 21:30 horas.

Jueves 17 de septiembre:

Flamengo vs Independiente del Valle: 21:30 horas.