Se acabó la racha de Vozinha: Colo Colo rescata empate tras autogol de Deportes Concepción en Liga de Primera

Tras semanas victoriosos, el cuadro albo estuvo a punto de registrar una nueva derrota en la Liga de Primera.

Este domingo Colo Colo recibió a Deportes Concepción en el Estadio Monumental para jugar la fecha 23 de la Liga de Primera.

Sin embargo, los dueños de casa no lograron marcar ningún gol durante el encuentro; por fortuna para ellos, un autogol del León de Collao los dejó 1-1.

Con este resultado, se acaba oficialmente la racha positiva que traía el cuadro albo desde hace semanas y se consagra la primera anotación a Vozinha como titular.





Así fue la caída de Colo Colo ante Deportes Concepción

Suena el silbato y los jugadores de ambos equipos tienen un enérgico inicio que a los 12 minutos da cuenta de un hábil zigzagueo de Norman Rodríguez, tras un córner de Jorge Henríquez, que desestabilizó al portero caboverdiano y marcó el primer gol para Concepción.

Con numerosos cambios y algunas llegadas al área que no se concretaban, el cuadro de Fernando Ortíz recobró la esperanza a los 77’ tras un autogol de Martínez que dejó 1-1 el marcador.

Pese a los intentos del Cacique, el partido terminó igualado a 1, dejándolos con 54 puntos en la tabla de posiciones.