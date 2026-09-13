“Hicimos historia”: Stephanie Vaquer comparte emotivas fotos tras ganar título mundial femenino en la WWE

“Eres realmente histórica, gracias por ponernos en el mapa”, fue unos de los más de dos mil comentarios que le dejaron a la chilena tras su inolvidable noche en el Santander Arena.

La noche de este sábado la luchadora Stephanie Vaquer se consagró como campeona mundial en la WWE tras enfrentarse a Liv Morgan en el Santander Arena.

Tras su histórica victoria, la chilena compartió un emocionante mensaje en sus redes sociales junto a una serie de fotografías de lo que fue la pelea.

La nueva victoria de Stephanie Vaquer en la WWE

“Hicimos posible lo imposible y, una vez más, hicimos historia“, escribió Stephanie en su cuenta de Instagram luego de una inolvidable noche.





En el mismo posteo, la chilena compartió fotografías mostrando el traje de huasa elegante con el que llegó al ring, el cual combinaba con sus cuernos con los colores de la bandera chillena, levantando el título y celebrando después de la pelea.

Más de 2 mil personas le dejaron mensajes de felicitaciones por el resultado en el cierre de la gira sudamericana de WWE.

“Eres realmente histórica, gracias por ponernos en el mapa“, “orgullo chileno. Esfuerzo, sacrificio, perseverancia y talento, eres todo un ejemplo Stephanie” y “es toda una generación de wrestling en Chile que te acompaña y se enorgullece de tus logros”, le escribieron sus seguidores.

Revisa aquí su posteo: