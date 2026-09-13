Colo Colo vs Deportes Concepción: Hora y dónde ver EN VIVO partido por la Liga de Primera

El Cacique recibe al León del Collao por la fecha 23 del torneo nacional. Revisa a qué hora se juega el encuentro y las alternativas para verlo en vivo por TV y streaming.

Colo Colo vuelve a la acción por la Liga de Primera 2026 y este domingo enfrentará a Deportes Concepción por la fecha 23 del campeonato.

El encuentro se disputará en el Estadio Monumental, en una jornada especial para los Albos, que preparan un homenaje al histórico entrenador Mirko Jozic.

El Cacique llega como líder del torneo y buscará sumar nuevamente de a tres luego del empate sin goles frente a Huachipato en la fecha anterior.





Deportes Concepción, en tanto, viene de caer ante Audax Italiano, resultado que puso fin a su positiva racha de partidos sumando.

¿A qué hora juegan Colo Colo vs Deportes Concepción?

El partido entre Colo Colo y Deportes Concepción está programado para este domingo 13 de septiembre, a partir de las 17:30 horas .

El encuentro, válido por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026 y tendrá como escenario el Estadio Monumental David Arellano.

¿Dónde ver EN VIVO por TV Colo Colo vs Deportes Concepción?

El partido entre Colo Colo y Deportes Concepción podrá ser visto EN VIVO por televisión a través de TNT Sports Premium .

¿Dónde ver ONLINE Colo Colo vs Deportes Concepción?