Arturo Vidal agradece a hinchas y se emociona en homenaje a Mirko Jozic: “No quería hablar”

El King asistió al Teatro Caupolicán y recibió el cariño de los fanáticos, quienes lo ovacionaron durante el evento.

Muy emocionado se mostró Arturo Vidal en la bienvenida del Club Social y Deportivo Colo Colo a Mirko Jozic, entrenador que ganó la Copa Libertadores 1991 con Los Albos.

Ex jugadores, dirigentes y el propio King asistieron al Teatro Caupolicán este miércoles, donde el volante recibió el cariño de los hinchas.

La masiva ovación conmovió al volante, quien no pudo contener las lágrimas al subirse al escenario y conversar con el directivo y conductor del evento, Pedro Ruminot.

“Por eso no quería hablar, porque me iba a pasar esto. Estoy agradecido de corazón por todo el cariño”, sostuvo el bicampeón de América en imágenes captadas por DaleAlbo.

Adicionalmente, el mediocampista de 39 años encendió la ilusión de los fanáticos al comentar: “Estoy feliz de lo que estamos haciendo con Colo Colo y ojalá podamos tener otra (Copa Libertadores) lo antes posible”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DaleAlbo.cl 🏁 (@dalealbocl)

El emotivo encuentro de Arturo Vidal y Mirko Jozic

Posteriormente, el propio CSyD Colo Colo compartió imágenes del encuentro entre Vidal y Jozic, dándose un efusivo abrazo.

El Rey y el ex estratega del Cacique pasaron un agradable momento en el mismo recinto, aprovechando el viaje del croata a nuestro país.

Otro de los reconocimientos que recibirá el ídolo colocolino será el cambio de nombre de la Casa Alba en honor al mítico adiestrador.