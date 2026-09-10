Se contagió de sus compañeros: La ocasión que falló Alexis Sánchez en nueva derrota del CF Montreal

Maravilla tuvo una inmejorable oportunidad para su equipo cuando el duelo estaba empatado, pero su remate terminó en la tribuna.

Alexis Sánchez sumó una nueva frustración en el CF Montreal, Maravilla fue titular en la derrota 2-1 de su equipo ante Charlotte FC por una nueva fecha de la MLS.

Pese a arrancar en ventaja con el gol cabezazo de Daniel Ríos, el cuadro de Carolina del Norte dio vuelta el marcador con los tantos de Liel Abaada e Idan Toklomati y se quedó con la victoria en condición de visitante.

El resultado pudo cambiar con una gran chance que desperdició el tocopillano, quien falló un remate casi a la altura del punto penal cuando el choque estaba empatado.





Alexis Sánchez erró una chance clara en caída del CF Montreal

El momento se dio a los 61 minutos luego de que los forasteros cometieran un grave error en la salida, lo que le permitió a Ríos recuperar la pelota en el área y dársela al chileno.

Lametanblemente, el delantero nacional la mandó la tribuna ante la incredulidad de todos los presentes.

La caída dejó al Impact en el último lugar de la Conferencia Este con solamente 21 puntos en 24 fechas, alejándose cada vez más de la chance de jugar los Playoffs.

Desde su llegada al CF Montreal, Sánchez y sus compañeros solamente han conseguido una victoria en seis partidos disputados.

El gran desafío para el cuadro del tocopillano será la revancha por las semifinales del Campeonato Canadiense contra Vancouver Whitecaps, duelo que se jugará el miércoles 16 de septiembre y que por ahora está igualado 1-1.

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