Ahora el golpe es de una potencia: Francia retira su apoyo a Infantino para elecciones de la FIFA

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) optó por no respaldar al dirigente, quien busca mantenerse como presidente del máximo organismo del fútbol.

Gianni Infantino pierde peso. Ahora, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) optó por retirar su apoyo al presidente de la FIFA que busca la reelección.

Según consignó L’Equipe, el Comité Ejecutivo tomó la decisión tras reunirse a primera hora este jueves 10 de septiembre.

La medida ratifica la incomodidad de la entidad y de su presidente, Philippe Diallo, al proyecto de incluir inversores privados en el Mundial y en diferentes torneos.





Pese a que la idea fue retirada a los pocos días, el actual mandamás del organismo internacional un respaldo casi nulo en Europa.

El citado medio aseguró que la FFF ha sido crítica de otras iniciativas impulsadas por Infantino, entre las que está la repartición y conformación del Mundial de Clubes 2025.

El actual presidente de la FIFA reiteró estos días su intención de mantenerse en el cargo que ocupa desde 2016, esperando ganar las elecciones que se realizarán en marzo de 2027.