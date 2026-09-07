Va por un cuarto mandato: FIFA desestima las críticas y confirma repostulación de Gianni Infantino

Pese a los desmarques de federaciones y a los cuestionamientos, el organismo ratificó que el dirigente se presentará a los comicios del 2027.

Gianni Infantino no cambia de idea. A través de un portavoz, la FIFA confirmó que su actual presidente continuará con su candidatura a la reelección.

El dirigente ha estado en el blanco por su polémico proyecto de incluir inversores privados en diferentes torneos, entre los que están los próximos Mundiales.

La idea fue desestimada tras múltiples críticas, generando molestia en diferentes federaciones que anunciaron que no lo apoyarán en los siguientes comicios.





Gianni Infantino va por un cuarto mandato en la FIFA

En medio de la realización del Mundial Sub 20 Femenino de Polonia, el organismo que rige el fútbol ratificó a agencia AFP que el abogado mantiene su postura de continuar al mando.

“El presidente de la FIFA anunció en abril que se presentaría a la reelección en 2027. Por supuesto, nada ha cambiado y el señor Infantino se presentará a la reelección”, indicó el vocero.

Bélgica fue el último en desmarcarse del directivo, confirmando este lunes que no respaldará su candidatura a un nuevo mandato.

Mediante un comunicado, la Real Federación Belga de Fútbol recordó el polémico perdonazo al delantero Folarin Balogun, figura de Estados Unidos que jugó el partido de octavos de final del Mundial a pesar de haber sido expulsado la ronda anterior.

El ariete fue habilitado para jugar minutos después del llamado del presidente norteamericnao Donald Trump, lo que generó diversos cuestionamientos.

Las elecciones de la FIFA se realizarán en marzo del 2027 en un Congreso en Marruecos, donde se conocerá el presidente que estará a cargo por los próximos cuatro años.