Solo quedan los 8 mejores: Programación de los cuartos de final ida de la Copa Libertadores
Fluminense y Platense abrirán el telón a los cuartos de final de la Copa Libertadores, llave que comenzará en Río de Janeiro.
La Copa Libertadores comienza poco a poco a entrar en su recta final, dando inicio esta semana a las llaves de cuartos de final.
La ronda de los ocho mejores arrancará con el partido entre Fluminense y Platense, quienes se enfrentarán este martes en Río de Janeiro.
El Flu viene de eliminar con muchísimo sufrimiento a Independiente Rivadavia en penales, lo mismo que el Calamar que dejó en el camino a Coquimbo Unido.
Posteriormente, Palmeiras intentará hacerse fuerte en casa contra Liga de Quito de Fernando Cornejo, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a Corinthians en un cruce que asoma muy entretenido.
Finalmente, Independiente del Valle tendrá una durísima misión el próximo jueves al chocar ante Flamengo de Erick Pulgar, el gran candidato a quedarse con el título.
Las revanchas se disputarán la próxima semana con las localías invertidas.
Programación de los partidos de ida de cuartos de final
Martes 8 de septiembre:
- Fluminense vs Platense: 19:00 horas.
Miércoles 9 de septiembre:
- Palmeiras vs Liga de Quito: 19:00 horas.
- Estudiantes de La Plata vs Corinthians: 21:30 horas.
Jueves 10 de septiembre:
- Independiente del Valle vs Flamengo: 21:30 horas.
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