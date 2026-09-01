La multa que aplicó Conmebol a la UC tras su participación en la Libertadores: Incumplió el reglamento

La Unidad Disciplinaria del organismo dio a conocer una sanción económica Los Cruzados y una advertencia de cara al futuro.

A dos semanas de quedar eliminada de la Copa Libertadores, Universidad Católica recibió una multa de 5.000 dólares de parte de la Unidad Disciplinaria de la Conmebol.

El organismo dio a conocer estos días las diferentes sanciones contra los clubes que incumplieron su reglamento, aspecto en que aparecen Los Cruzados.

En esta oportunidad, se apuntó a La Franja por hechos ocurridos el pasado 11 de agosto en el partido de ida de octavos de final ante Estudiantes de La Plata, el que finalizó 1-1.





Los motivos de la sanción de la Conmebol a la UC

Todo esto se debe por una infracción al Artículo 24 literal a) del Reglamento de Seguridad de la Conmebol 2026, mencionando la instalación de lienzos, banderas, pancartas y elementos similares que tapen la visión de sectores del estadio.

Al darse esto en el choque disputado en Argentina, donde fueron cerca de 2.000 hinchas chilenos, la entidad decidió castigar a la institución descontando el monto de sus ganancias obtenidas en el torneo.

Adicionalmente, la Unidad Disciplinaria de la Conmebol advirtió a la UC por dos sucesos que hacen referencia a la medida de textiles en el estadio y a la prohibición de espectadores de subir a estructuras como rejas y alambrados.

En caso de reiterarse alguno de estos hechos, las sanciones para el elenco nacional podrían ser mayores.