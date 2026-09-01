De goleador a arquero: La irregularidad por la que fue denunciado Cecilio Waterman ante la U

El panameño fue clave al marcar un gol y terminar como arquero en el triunfo de Universidad de Concepción, aunque se consignó un importante aspecto al momento de colocarse los guantes.

Cecilio Waterman las hizo todas ante Univerisdad de Chile. El panameño fue clave al marcar un gol y posteriormente colocarse al arco en la victoria 2-1 de Universidad de Concepción el pasado domingo.

Tras marcar el segundo gol de su equipo, el delantero tuvo que ponerse los guantes y ser el guardameta en los minutos finales por la expulsión de Jorge Broun.

Sin embargo, el ariete fue mencionado en el informe arbitral por cometer una irregularidad al momento de defender el pórtico del Campanil.





La indumentaria que “complicó” a Cecilio Waterman

El juez del encuentro, Diego Flores, mencionó que Waterman “utilizó la misma camiseta que había utilizado el guardameta expulsado Jorge Broun, manteniendo por tanto su número e identificación”.

Al no ocupar una indumentaria sin número e identificación, el atacante incumplió del artículo 35° de las Bases del Campeonato.

Esta situación deberá ser analizada por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, quienes determinarán si hay alguna amonestación al club del Biobío.

En lo deportivo, el triunfo fue clave para Universidad de Concepción que llegó a 22 puntos y salió de la zona de descenso con un partido menos.