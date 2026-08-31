Chile cayó estrepitósamente ante República Dominicana en las clasificatorias al Mundial de básquetbol

La Roja cestera perdió por 101-66 y no pudo lograr repetir la buena imagen dejada ante Estados Unidos.

La selección chilena de básquetbol visitó a República Dominicana en Santo Domingo, por la segunda ronda de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar y perdió en un amargo partido.

La Roja cestera no pudo sostener el buen nivel de la primera mitad y terminó cayendo expesivamente por 101-66 frente a los centroamericanos que se hicieron fuertes en condición de local.





Dos partidos claves para seguir soñando con el Mundial

Pese a la derrota, la ilusión de clasificar al certamen planetario que se disputará en Qatar se mantienen intactas, ya que el 27 de noviembre, la escuadra nacional recibirá a México en Santiago y tres días después será anfritrión frente al cuadro dominicano. Dos partidos que asoman fundamentales para seguir soñando con el Mundial.