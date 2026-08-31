Una buena y una mala: Tabilo se impuso en el debut del US Open mientras que Barrios dijo adiós

Ahora, el npumero uno de Chile se medirá en segunda ronda ante el ganador de la llave entre Grigor Dimitrov y Alexei Popyrin.

Distinta suerte corrieron los tenistas chilenos en el US Open. Alejandro Tabilo (24°) avanzó a la segunda ronda del certamen estadounidense mientras que Tomás Barrios, que venía desde la qualy, quedó eliminado del torneo.

Tabilo no tuvo problemas para imponerse a Yannick Hanfmann por parciales de 6-3, 6-2, 6-7 y 6-3 en dos horas y 39 minutos de partido.

Ahora, la raqueta número uno de Chile se medirá en la segunda ronda del certamen norteamericano al ganador de la llave que disputarán Grigor Dimitrov (130°) y Alexei Popyrin (130°).

Tomas Barrios quedó eliminado del US Open

Tras venir desde la Qualy y ganarse el derecho de participar en el cuadro principal, Tomás Barrios fue derrotado en la primera ronda del torneo tras caer en tres sets ante el belga Alexander Blockx (34°).

El chillanejo batalló ante el europeo, pero la jerarquía del belga, que está dentro de los primeros 50 mejores del mundo, fue determinante en el marcador. 6-3, 6-4 y 6-2 en una hora y 52 minutos.

Ahora, Barrios se concentrará en su próximo desafío, el cual será el Challenger de Génova en Italia.