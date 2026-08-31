Viene de ser tricampeona mundial: Katherinne Wollermann obtiene el Premio Nacional del Deporte 2025

En una sesión encabezada por el ministro del Deporte, Francisco Riveros, la destacada representante del Team ParaChile fue elegida por la comisión encargada de discernir el galardón.

Este lunes se dio a conocer que Katherine Wollermann, destacada exponente del para canotaje, fue elegida como ganadora del Premio Nacional del Deporte 2025.

La comisión encargada de discernir el galardón determinó entregárselo a la multicampeona de 34 años, quien viene de conseguir el tricampeonato en el Mundial de Poznan, Polonia, el último fin de semana.

La chilena se impuso en la categoría KL1 200 metros, culminando la carrera en un tiempo de 52.23 segundos que le permitió superar a la china Maosan Xie y la canadiense Brianna Hennessy.





Ministro del Deporte felicita a Katherinne Wollermann

Presidida por el ministro del Deporte, Francisco Riveros, la comisión está conformada además por el senador Sebastián Keitel, el diputado Cristian Tapia, el director nacional (s) del Instituto Nacional de Deportes, Juan Pablo Salgado, y el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, Pablo Vargas.

Al respecto, el ministro Riveros sostuvo: “Estamos muy contentos de que Katherine sea la ganadora del Premio Nacional del Deporte 2025. Es un reconocimiento muy merecido a una trayectoria marcada por el esfuerzo, la perseverancia y grandes logros para Chile”.

“Su medalla en los Juegos Paralímpicos de París y su reciente tricampeonato mundial dan cuenta de una carrera extraordinaria. Como país, le agradecemos por representarnos y llevar el nombre de Chile a lo más alto”, agregó.

El Premio Nacional del Deporte de Chile consiste en un galardón que se otorga anualmente por el Estado de Chile al deportista o equipo de deportistas chilenos, tanto convencionales como paralímpicos que durante el año calendario anterior se haya distinguido por sus resultados competitivos o por su destacada trayectoria.

La gratificación incluye un monto único en dinero equivalente a 245 UTM, es decir, cerca de 17 millones de pesos, en el caso de un deportista.