Por deuda en pensión de alimentos: La radical medida que tomó Justicia argentina con futbolista

Éver Banega, ex seleccionado argentino que jugó el Mundial de Rusia 2018, quedó con prohibición de salir de su país tras no cumplir con sus obligaciones.

Polémica ha generado en Argentina la situación de Éver Banega, conocido futbolista argentino al que se le prohibió salir del país por una deuda en la pensión de alimentos.

La medida fue tomada por el Juzgado de Familia N° 1 de Rosario, donde se detectó varias irregularidades en los pagos que le correspondían.

Esta situación se sumó a su incorporación al Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo que se corroboró hace algunas semanas tras no cumplir con las obligaciones hacia uno de sus hijos.





Justicia argentina prohíbe salir del país a Éver Banega

Laura Rechia, abogada de la madre del afectado, comentó a TN que “fueron cumplimientos muy irregulares, sobre todo en los últimos tres años”.

El citado medio informó que el jugador, actualmente sin club, argumentó que su ex club, Newell’s, tenía importantes deudas en su salario, por lo que solicitó una disminución de la cuota pactada.

Sin embargo, el pedido no fue aceptado y el monto original de mantuvo, donde se buscaron nuevas herramientas para que Banega efectuara los pagos.

Al no cumplir con lo acordado, la justicia determinó restringir su salida del país hasta regularizar su situación.

En ese marco, la abogada afirmó que no se ha dado “absolutamente ninguna” postura de acercamiento del jugador de 38 años con su hijo.

El volante, que jugó el Mundial 2018 y la Copa América 2015 con la Selección Argentina, se mantiene sin equipo tras su salida de Defensa y Justicia en junio pasado.