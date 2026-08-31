Duró menos de 3 meses: El “gesto” económico de Jorge Sampaoli tras su salida de Talleres

El empate ante Central Córdoba puso fin al breve ciclo del casildense en la T, dejando el cargo con solamente una victoria en siete partidos.

La mala campaña le costó caro. Jorge Sampaoli dejó oficialmente de ser entrenador de Talleres de Córdoba, poniendo fin a un ciclo que se extendió por solamente tres meses.

La decisión fue confirmada por la dirigencia de la T horas después del empate 0-0 ante Central Córdoba el pasado sábado, resultado que colmó la paciencia de hinchas y directivos con el entrenador.

Al momento de oficializar la salida, en la que ganó solamente un partido, el club reveló el importante “gesto” económico de parte del casildense.





La decisión que tomó Jorge Sampaoli al momento de dejar Talleres

En el comunicado que ratifica el fin de la etapa, Talleres remarcó: “Honrando su compromiso y su palabra Jorge y su cuerpo técnico cobran hasta su último día trabajado”.

“Les deseamos a Jorge el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos, tanto en el plano profesional como personal”, agregaron.

Esta situación confirma que Sampaoli evitó cobrar una indemnización por su salida de los cordobeses, aspecto que ha marcado sus últimos periodos en diferentes equipos.

Tras asumir a mediados de junio en Talleres, el ex entrenador de Universdad de Chile y la Selección Chilena obtuvo un saldo de un triunfo, dos empates y cuatro derrotas.

Estos resultados ubicaron a la T en el último lugar de la Zona A del torneo argentino con 5 puntos, manteniéndose lejos de los puestos que clasifican a la fase de playoffs.