República Dominicana vs Chile: Hora y dónde ver EN VIVO Clasificatorias al Mundial de Básquetbol

Chile vuelve a la cancha por las Clasificatorias al Mundial de Básquetbol 2027, jugando este lunes ante República Dominicana en Santo Domingo.

La Selección Chilena de Básquetbol salta nuevamente a la cancha este lunes por las Clasificatorias al Mundial 2027, chocando en esta ocasión a República Dominicana.

Tras la derrota frente a Estados Unidos en casa la semana pasada, La Roja cestera visita a otro rival de peso que viene de dar un golpe de autoridad al vencer a Brasil y que cuenta con figuras de la NBA.

Pese a esto, los pupilos de Juan Manuel Córdoba no se intimidan y sueñan con dar el golpe que les permita seguir en carrera hacia la cita planetaria.





¿Dónde ver el partido de República Dominicana vs Chile?

El partido de República Dominicana ante Chile, válido por las Clasificatorias al Mundial de Básquetbol, será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal Directv.

Además, este trascendental duelo será emitido de manera online por la plataforma de streaming DGO, a la que debes ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre República Dominicana y Chile por Clasificatorias al Mundial

El compromiso de los caribeños contra el combinado nacional inicia a las 20:10 horas de Chile de este lunes 31 de agosto.

El escenario es el Arena BanReservas de Santo Domingo, donde se esperan cerca de 8 mil hinchas.